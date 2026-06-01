The Closer
Folge 8: Tödliches Ritual
45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Im Hafen von Los Angeles werden zwei Leichen aus dem Wasser geborgen: Wie es scheint, hat eine Mutter ihre Tochter nach einem japanischen Ritual an sich gebunden und sich mit ihr ertränkt. Medizinische Untersuchungen bestätigen die Vermutung: Die Toten sind die Japanerin Yumi und ihre Tochter Aiko. Brenda und ihr Team machen Yumis Ehemann ausfindig. Paul Andrews behauptet, seine Frau habe ihn mit dem Kind vor sechs Monaten verlassen. Nach und nach kommt Grausames ans Licht.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH