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The Closer

Der Maulwurf (1)

Staffel 2Folge 14vom 01.06.2026
Der Maulwurf (1)

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The Closer

Folge 14: Der Maulwurf (1)

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Nachdem in Brendas Verhörraum ein Mord geschehen ist, werden sie und Lt. Provenza vom Dienst suspendiert. Kurze Zeit später wendet sich der CIA-Agent Andrew Schmidt an Brenda mit der Bitte, ihn in einem Mordfall mit terroristischem Hintergrund zu unterstützen. Ein junger Libanese wurde getötet, nachdem er dem Leiter einer geheimen CIA-Operation die Namen aller Agenten aufgezählt hat, die in den iranischen Gemeinden von L.A. tätig sind.

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