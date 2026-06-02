The Closer
Folge 15: Der Maulwurf (2)
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brenda sucht fieberhaft nach dem Maulwurf und schaut sich daher Maliks Umfeld genauer an. Von Maliks Mutter erfährt sie, dass ihr Sohn sich nichts sehnlicher wünschte, als endlich amerikanischer Staatsbürger zu werden. Von terroristischen Gedanken sei keine Spur gewesen. Während ihres Besuchs fallen Brenda zwei Männer auf, die sie nicht aus den Augen lassen: ein Jordanier mit Kontaken zur "Armee Allahs" und dessen Leibarzt. Sie will ihnen eine Falle stellen.
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