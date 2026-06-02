The Closer
Folge 5: Auszeit
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Auf dem Weg zu einem Baseballspiel finden Flynn und Provenza in Provenzas Garage die Leiche einer Frau. Sie entscheiden sich, zunächst zum Spiel zu fahren und den Fund danach zu melden. Doch wenige Stunden später liegt die Tote bereits in einem Park, inzwischen entkleidet und aufgeschnitten, und Commander Taylor ist mit seiner Einheit bereits vor Ort. Brenda und ihr Team ermitteln heimlich in dem Fall. Wie sich herausstellt, ist das Opfer Provenzas Vormieterin.
Weitere Folgen in Staffel 2
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