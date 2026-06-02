The Closer
Folge 11: Grenzgänger
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Die Polizei wird zu einem Haus gerufen, das offenbar Tatort eines Doppelmordes ist, doch die Leichen sind verschwunden - eine dritte Person ist wohl verwundet entkommen. Sie wird kurz darauf gefasst: Der Mexikaner Hugo, der illegal in den USA ist, behauptet, dass die beiden Getöteten zwei weitere Illegale waren. Doch als die beiden Leichen gefunden werden, gibt es Ungereimtheiten mit Hugos Aussage.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick