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The Closer

Tod im OP

WarnerStaffel 2Folge 9vom 02.06.2026
Tod im OP

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The Closer

Folge 9: Tod im OP

45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Melissa Langers achtjähriger Sohn Nicky stirbt im Krankenhaus während einer Routineoperation. Die verzweifelte Mutter ist überzeugt, dass die Ärzte Dr. Woods und Dr. Sands ihn getötet haben. Brenda und Irene sehen sich den Fall genauer an. Wie sich herausstellt, war Melissa in der Klinik keine Unbekannte. In den letzten Monaten war sie regelmäßig mit ihrem Sohn wegen ganz unterschiedlicher gesundheitlicher Probleme in der Notaufnahme. Hatte sie ihr Kind absichtlich krank gemacht?

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