The Closer
Folge 13: Im Kugelhagel
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Vor einem Safe House des FBI, in dem ein Kronzeuge für einen entscheidenden Mafia-Prozess untergebracht ist, geschehen zwei Morde: FBI-Agent Doherty und die Frau des Zeugen Martin de Luca kommen dabei ums Leben. Im Verhör schildert DeLuca den Tathergang, der sich mit den Untersuchungen der Spurensicherung deckt - bis auf ein wichtiges Detail. Erzählt DeLuca doch nicht die ganze Wahrheit?
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