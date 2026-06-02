The Closer
Folge 4: Henkersmahlzeit
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Karen Bivas, die Managerin eines trendigen Fünf-Sterne-Restaurants, wird in der Küche ihres Lokals brutal erstochen. Das Team nimmt zunächst den Ehemann des Opfers, den äußerst temperamentvollen Chefkoch Paul Bivas, ins Visier. Eines seiner Messer passt zu den zahlreichen Stichwunden. Doch auch Brendas alter Bekannter Dennis Dutton ist verdächtig - allerdings hat er offenbar ein wasserdichtes Alibi.
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