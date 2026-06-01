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The Closer

Zwischen den Fronten

Staffel 2Folge 3vom 01.06.2026
Zwischen den Fronten

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The Closer

Folge 3: Zwischen den Fronten

44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Zwei afro-amerikanische Teenager werden aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Gangschießerei handelte. Commander Taylor kennt den Vater des toten Fahrers Wesley Talmadge und glaubt das nicht. Er will, dass Brenda den Fall aufklärt. Sie hofft, dass die einzige Überlebende, Theresa Hoover, ihnen bei den Ermittlungen helfen kann. Doch weiterhin weist alles auf eine Auseinandersetzung zwischen Gangs hin.

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