Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Amok

Thriller TVStaffel 3Folge 11
Amok

AmokJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 11: Amok

43 Min.Ab 12

Der Vorstandsvorsitzende und zwei weitere Mitarbeiter der Firma Kane Paper werden von einem entlassenen Angestellten erschossen. Anschließend will sich der Attentäter selbst erschießen, verletzt sich und stirbt wenig später im Krankenhaus. Nun kümmern sich Nick und Suzanne um den Sohn des Amokläufers. Zeitgleich überlegt Burton zurückzutreten und Nick seinen Posten als Partner zu überlassen. Doch dann erfährt er, dass Nick und Suzanne ein Verhältnis miteinander haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen