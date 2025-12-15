The Guardian - Retter mit Herz
Folge 5: Eine peinliche Geschichte
43 Min.Ab 12
Weil der homosexuelle Lucas Farr seine Brüder in der Wohnung eingesperrt hatte, wurden sie vom Jugendamt abgeholt. Er wendet sich an die Rechtshilfe, ist aber unzufrieden mit Nicks Arbeit und wechselt zu Jake bei Fallin & Fallin. Als Lucas plötzlich in der Lage ist, Geld für einen Babysitter aufzubringen, vermutet Nick, dass Jake ihn unterstützt und vielleicht nicht nur das ... Außerdem geht in der Kanzlei die Mahnung ein, endlich einen millionenschweren Kredit zurückzuzahlen.
