The Guardian - Retter mit Herz

Wiedergutmachung

Thriller TVStaffel 3Folge 13
Wiedergutmachung

WiedergutmachungJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 13: Wiedergutmachung

43 Min.Ab 12

Der Busfahrer Cliff Jenkins verursacht einen schweren Unfall, ein Fahrgast hatte ihn derartig provoziert, dass Jenkins die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In dem Bus war auch seine kleine Tochter Norah. Damit sie bei Gericht nicht lügen muss und zu seinen Gunsten falsch aussagt, bekennt sich Jenkins schuldig. Dieses Geständnis jedoch kann ihm eine Gefängnisstrafe einbringen, wodurch er nicht mehr für sein Kind da sein könnte. Nick absolviert derweil einen harten Drogenentzug.

