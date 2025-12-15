The Guardian - Retter mit Herz
Folge 18: Junggesellenabschied
43 Min.Ab 12
Zu Lulus Verblüffung kündigt Alvin seinen Posten, als sie ihm seine mangelnde Produktivität vorhält. Alvin zieht anschließend Nick ins Vertrauen, um seine Last endlich loszuwerden: Er leidet an einer unheilbaren Krankheit und will Victoria trotzdem heiraten. Doch vorher möchte er nicht nur seinen Junggesellenabschied feiern, sondern auch seinen Sohn besuchen, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Der Junge ist aber nicht an seinem Vater interessiert.
Weitere Folgen in Staffel 3
