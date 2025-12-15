Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Believe" ist das Logo eines Obdachlosen, der sein Markenzeichen an jedes öffentliche Gebäude der Stadt pinselt. Jake rät seinen Mandanten, dem Obdachlosen das Logo abzukaufen, um durch dessen Vermarktung die eigene Insolvenz abzuwenden. Doch kurz vor dem Ziel stellt man fest, dass das Logo bereits in Japan geschützt ist. Suzanne kümmert sich um Adoptiveltern für ein Geschwisterpaar. Eines der Kinder ist HIV-positiv. Hat ein Freund der Familie den todkranken Kindsvater infiziert?

