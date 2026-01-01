The Guardian - Retter mit Herz
Folge 15: Jake unter Druck
43 Min.Ab 12
Als Jake erneut seinen homosexuellen Neigungen nachgeht, gerät er an einen Perversen, der ihn krankenhausreif schlägt. Die Polizei hat den Schläger Addes seit Längerem im Visier und hofft auf Jakes Mithilfe. Der jedoch reagiert erst, als Addes für ein geringeres Strafmaß ein Geständnis ablegen will. Während Nick eine hohe Summe in den Fonds für das Baby einzahlen will, weigert sich Lulu eine Vereinbarung zu unterschreiben, die auch Nick Rechte an dem Kind sichern soll.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick