The Guardian - Retter mit Herz
Folge 20: Die Abstimmung
43 Min.Ab 12
Sandra, die neue Freundin seines Vaters, soll neue Teilhaberin bei Fallin & Fallin werden. Bei der Partnerwahl stimmt Nick gegen sie. Seine Rivalin ist allerdings nicht auf den Kopf gefallen und strengt in einem Racheakt eine Klage wegen sexistischer Diskriminierung gegen Nick an. Für Jake ist das die Gelegenheit, seinen ewigen Gegner auszuschalten. Er beruft ein Partnermeeting ein, um darüber abzustimmen, ob man Nick feuern sollte. Burton ist der einzige, der noch zu ihm hält.
