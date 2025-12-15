The Guardian - Retter mit Herz
Folge 3: Übles Nachspiel
43 Min.Ab 12
Als die Polizei die junge Sharon Diamond wegen Prostitution aufgreift, erkennt Alvin in ihr Tiffany Skovich, die bereits mit elf Jahren für den Restaurantbesitzer Kosinsky anschaffen musste. Alvin fotografiert Kosinskys Mädchen und deren Freier vor dessen Lokal. Unter den zwielichtigen Kunden befindet sich auch Roger Green, einer der wichtigsten Sponsoren und Vorstandsmitglied der Rechtshilfe. Währenddessen verlässt Lulu die Rechtshilfe und wird Chefin der Legal Services.
