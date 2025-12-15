Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Staffel 3Folge 16
Folge 16: Glitzerwelt

43 Min.Ab 12

Shannon hat von sich schlüpfrige Fotos machen lassen, die Burton zufällig entdeckt. Er kommt bald dahinter, dass ihr Vater Roy das Ganze eingefädelt hat. Und Shannon geht sogar noch weiter: Weil ihr Vater und der Fotograf Malcolm auf einem enormen Schuldenberg sitzen, lässt sie eines Abends den Hintereingang zu Burtons Haus offen, damit die Männer einsteigen und seinen Familienschmuck stehlen können. Doch da kommt Burton unverhofft nach Hause.

Thriller TV
Alle 3 Staffeln