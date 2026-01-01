Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Schwelbrand

Staffel 3Folge 2
Schwelbrand

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 2: Schwelbrand

44 Min.Ab 12

Auf der Suche nach neuen Mandanten trifft Nick auf den Bergwerksbesitzer Hostetler. In einem vertraulichen Gespräch erfährt er, dass sich ein Kohleflöz entzündet hat und der dadurch entstandene Schwelbrand nun in Richtung Vernon zieht. Im Ort entdeckt Nick, dass eine 14-Jährige bereits durch das Austreten giftiger Gase an Krebs erkrankt ist. Die Versicherung jedoch verweigert jegliche Zahlung für die Behandlung. Nick bittet Lulu um Hilfe.

