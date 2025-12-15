Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 12

Auf einer Baustelle wird ein junger Stahlbaumonteur ermordet aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Chris Fenney, der es als einziger seiner Familie auf das College geschafft hatte, es aber nach einem Unfall seines Vaters abbrach, um seinen Eltern zu helfen. Doch der gute Ruf des Opfers beginnt zu bröckeln, als Carrie und Al im Zuge ihrer Ermittlungen Verbindungen zwischen Chris und dem organisierten Verbrechen aufdecken ...

