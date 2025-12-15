Unforgettable
Folge 20: Die Bombe
40 Min.Ab 12
In einem Chemielabor explodiert eine Bombe und eine junge Frau stirbt. Die Spur führt zu einer ominösen Figur namens Faraday. Al und Carrie stoßen auf eine Karte, auf der noch vier weitere Ziele verzeichnet sind. Auf der Suche nach Faraday geraten sie an den seltsamen Max, der Ateliers an Künstler vermietet. Währenddessen taucht im Büro ein Karton mit Als Habseligkeiten auf. Seine Frau hat ihn rausgeworfen, weil sie Al unterstellt, immer noch in Carrie verliebt zu sein.
