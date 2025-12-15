Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 1Folge 4
39 Min.Ab 12

Peter Forrest, ein erfolgreicher Finanzmakler, wird erschossen in seiner Zweitwohnung aufgefunden. Carrie kann gerade noch einen Blick auf den Tatort werfen, bevor das ganze Gebäude von einer Gasexplosion erschüttert wird. Schon bald finden die Ermittler heraus, dass Forrest von seiner Frau getrennt lebte, weil er das Jet-Set-Leben zu sehr genoss: Frauen, teure Hobbys, ständig unterwegs. Doch war dies wirklich ein Grund für seine Frau, ihn umzubringen? Carrie hat Zweifel ...

