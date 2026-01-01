Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Alle unsere Sachen

Thriller TVStaffel 1Folge 8
Alle unsere Sachen

Alle unsere SachenJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 8: Alle unsere Sachen

40 Min.Ab 12

Carrie und ihr Team ermitteln im Mordfall Mary Hanson, einer jungen Pflichtverteidigerin. Zu den ersten Verdächtigen zählt Kevin, ihr Mitbewohner, der ebenfalls bei Gericht als Justizbeamter arbeitet. Doch schon bald gerät dessen Freund Joe Williams ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Aber welches Motiv soll der Freund des Verdächtigen für die Tat gehabt haben? Oder bezweckte er mit dem Mord an Mary etwas ganz anderes? Carrie und die anderen Ermittler stehen vor einem Rätsel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen