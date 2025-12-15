Unforgettable
Folge 15: Der König von City Island
41 Min.Ab 12
Al ist als Nebenkläger der Staatsanwaltschaft gegen Jo Hagan vor Gericht. Dieser wird beschuldigt, bei einem Bootsausflug seine Frau über Bord geworfen zu haben. Da in dem Kaff des Angeklagten aber alle zusammenhalten, springt ein Zeuge nach dem anderen ab und hält lieber den Mund. Eine junge Frau, Kate Jordan, lässt sich allerdings nicht abhalten und ist mutig genug, gegen Hagan auszusagen. Doch kurz nachdem Kate auf City Island angekommen ist, verschwindet sie ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren