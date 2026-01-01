Unforgettable
Folge 9: Der goldene Vogel
40 Min.Ab 12
Carrie und ihr Team werden zu einem vermeintlichen Selbstmord gerufen, der sich jedoch bald als Mord entpuppt. Amy, das Opfer, war eine beliebte Schülerin, die scheinbar keine Feinde hatte. Doch als Carrie die Gedichte der begabten Amy liest, findet sie darin Hinweise auf eine heimliche Affäre und deren Folgen. Ist der Täter Amys Liebhaber oder hat auch Amys beste Freundin Katie etwas mit dem Mord zu tun?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
