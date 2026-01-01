Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Thriller TVStaffel 1Folge 9
Folge 9: Der goldene Vogel

40 Min.Ab 12

Carrie und ihr Team werden zu einem vermeintlichen Selbstmord gerufen, der sich jedoch bald als Mord entpuppt. Amy, das Opfer, war eine beliebte Schülerin, die scheinbar keine Feinde hatte. Doch als Carrie die Gedichte der begabten Amy liest, findet sie darin Hinweise auf eine heimliche Affäre und deren Folgen. Ist der Täter Amys Liebhaber oder hat auch Amys beste Freundin Katie etwas mit dem Mord zu tun?

