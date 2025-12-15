Unforgettable
Folge 6: Das It-Girl
42 Min.Ab 12
Ein It-Girl wird vermisst. Szene-Blogs überschlagen sich mit Vermutungen: Alles nur ein PR-Gag? Als die Leiche von Kelly Latimer im East River gefunden wird, machen sich die Ermittler auf die Suche und lernen eine unbarmherzige Welt kennen, in der nur die richtige Publicity zählt. Verdächtige gibt es genug: War es der gewalttätige Ehemann, vor dem Kelly geflohen ist, der Freund, mit dem sie gestritten hatte, oder die Erzfeindin, die eine Hetzkampagne gegen sie betrieb?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren