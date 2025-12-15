Unforgettable
Folge 13: Die Bruderschaft
40 Min.Ab 12
Im Studentenwohnheim wird die Leiche des jungen Miles gefunden. Er war ein schüchterner Junge, der unbedingt in einer Studentenverbindung aufgenommen werden wollte. Doch die Bruderschaft lehnte ihn ab, und Miles revanchierte sich mit einem veröffentlichten Video, das die brutalen Aufnahmerituale der Bruderschaft zeigt. Bei ihren Ermittlungen auf einer Campus-Party wird Carrie unter starke Drogen gesetzt ... Handelt es sich wirklich nur noch um eine wütende Studentenverbindung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren