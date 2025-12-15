Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 1Folge 18
Folge 18: Fred ist zurück

42 Min.Ab 12

Kayla, eine junge Tennisspielerin, wird nach dem Training auf der Straße erschossen. Al und Carrie, gerade auf dem Weg zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung, statten dem Tatort einen ersten Besuch ab. Auf dem Ball trifft Carrie auf ihren früheren Stalker Fred, der ihr bei den Ermittlungen überraschenderweise eine große Hilfe ist. Schon bald wittern Carrie und ihr Team hinter dem Mord einen Skandal, an dem hohe Tiere der Politik beteiligt zu sein scheinen ...

