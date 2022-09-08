Kater Simba sucht ein Zuhause mit FreigangJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 24: Kater Simba sucht ein Zuhause mit Freigang
2 Min.Folge vom 08.09.2022
Simba hat eine vergrößerte Blase und einen innenliegenden Hoden und muss Tabletten einnehmen. Der menschenbezogene und sehr nette Kater wünscht sich ein neues Zuhause mit Freigang. Kontakt: Tierschutzverein Iserlohn, Tel. 02371 / 412 93
