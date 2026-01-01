Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 1
Folge 1: Mütter unter sich

23 Min.Ab 6

Jamie und Paul können endlich ihre neugeborene Tochter mit nach Hause nehmen. Beide freuen sich sehr auf ihre neue Elternrolle. Doch schon bald kommt das erste Problem ans Tageslicht: Wie wechselt man Windeln? Ein Erziehungsprofi muss her. Jamies Mutter Theresa stellt sich sofort zur Verfügung, doch schon binnen kürzester Zeit geht sie ihrer Tochter gehörig auf die Nerven ...

