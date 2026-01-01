Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 6Folge 9
Folge 9: Gute Nacht, Mabel

23 Min.Ab 6

Jamie hat gelesen, dass es wichtig ist, Kleinkindern das eigenständige Einschlafen beizubringen. Gemeinsam mit Paul macht sie sich an die Umsetzung. Erst fünf, dann zehn und schließlich sogar 15 Minuten lang bleiben die Buchmans vor dem Schlafzimmer stehen und warten darauf, dass Mabel einschläft. Was allerdings nicht im Ratgeber stand: dass die Kinder herzzerreißend zu weinen beginnen. Eine Belastungsprobe für die beiden ...

