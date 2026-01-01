Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 6Folge 5
Folge 5: Piratengeschichten

23 Min.

Paul erklärt sich dazu bereit, bei einer Piratenoperette Regie zu führen. Hauptdarsteller sind seine Eltern und weitere Senioren. Während er sich mit seinem Vater herumärgert, lässt sich Jamie im Frisörsalon über Ehe und Kinder aus - leidet sie doch seit Mabels Geburt unter Depressionen. Doch just in diesem Moment sitzt eine zukünftige Braut im Salon, die prompt die bevorstehende Hochzeit abblasen möchte ...

