Verrückt nach Dir
Folge 5: Piratengeschichten
23 Min.
Paul erklärt sich dazu bereit, bei einer Piratenoperette Regie zu führen. Hauptdarsteller sind seine Eltern und weitere Senioren. Während er sich mit seinem Vater herumärgert, lässt sich Jamie im Frisörsalon über Ehe und Kinder aus - leidet sie doch seit Mabels Geburt unter Depressionen. Doch just in diesem Moment sitzt eine zukünftige Braut im Salon, die prompt die bevorstehende Hochzeit abblasen möchte ...
