22 Min.Ab 6

Jamie ärgert sich über das schlechte Angebot an pädagogisch wertvollen Kindervideos. Schnell reift die Idee, selbst ein Video zu drehen. Gemeinsam mit Ira und Paul macht sie sich an die Realisierung des Projekts, doch schon bei der ersten Vorführung in der Mutter-Kind-Gruppe fällt das Projekt durch. Die Babys hören gar nicht mehr auf zu schreien. Paul, der mittlerweile der Buhmann der Siedlung ist, sieht sich gezwungen, ein neues Video zu drehen ...

