Verrückt nach Dir
Folge 10: Das Flaschenkind
22 Min.Ab 6
Paul sieht es gar nicht gern, dass Jamie Mabel in aller Öffentlichkeit die Brust gibt. Er möchte sie überzeugen, das Baby endlich an die Flasche zu gewöhnen. Als Jamie kurz darauf nachmittags nicht rechtzeitig zuhause ist, fällt Paul nichts anderes ein, als Mabel selbst das Fläschchen anzusetzen. Als er bei Jamies Rückkehr eine genüsslich am Flaschenschnuller nuckelnde Mabel auf dem Arm hält, erwartet er natürlich, dass Jamie sich nun ihn gehörig zur Brust nimmt ...
