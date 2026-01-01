Verrückt nach Dir
Folge 13: Der Seelenklempner
23 Min.Ab 6
Burt hat sich seinen Ruhestand irgendwie anders vorgestellt: Da seine Frau keine Zeit hat, verbringt er den ganzen Tag bei Paul. Jamie und Paul leiden jedoch so sehr unter dem Dauergast, dass sie ihre Therapeutin Sheila um Rat fragen. Als diese den beiden nicht weiterhelfen kann, lernen die Buchmans zufällig den Psychologen Dr. Sydney Warren kennen, der ihnen sofort den richtigen Rat gibt. Doch schon bald haben die Buchmans ein neues Problem.
