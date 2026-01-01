Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 6

Paul und Jamie wollen seit Mabels Geburt das erste Mal wieder ausgehen. Paul will sich richtig schick machen und zieht seine schwarze Hose an. Doch seine geliebte Hose wurde in der Reinigung verwechselt. Die Hose gehört einem gewissen D. Copperfield, und als Paul dann auch noch ein Kaninchen und eine Kette mit bunten Tüchern aus der Tasche zieht, ist der Fall klar - die Hose gehört dem Magier David Copperfield. Nun will Paul die Zauberhose natürlich behalten ...

