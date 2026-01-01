Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 6Folge 15
Folge 15: Die zweite Mrs. Buchman

22 Min.Ab 6

Als bei den Buchmans eine Postkarte von einer gewissen Svetlana eintrifft, muss Paul seiner Frau Rede und Antwort stehen. Langsam dämmert ihm, wer Svetlana ist: Eine Russin, die er zu Collegezeiten geheiratet hatte, um ihre Aufenthaltsgenehmigung zu sichern. Jamie regt sich darüber auf, das wiederum kann Paul nicht verstehen. Was ist so schlimm daran, dass Jamie die zweite Mrs. Buchman ist?

