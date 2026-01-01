Verrückt nach Dir
Folge 17: Sherlock Buchman
23 Min.Ab 6
Pauls Geburtstag steht vor der Tür - und damit die alljährlich wiederkehrende Katastrophe einer langweiligen Feier. Nicht nur die Verwandtschaft wird eingeladen, auch die unsympathischen Nachbarn Hal und Maggie, da die Buchmans in deren Kühlschrank etwas zwischenlagern müssen. Als einer der Gäste in die Nachbarwohnung marschiert und kurz darauf ein wertvolles Bild von Hal verschwunden ist, bekommt Paul die Gelegenheit, "Sherlock Buchman" zu spielen.
