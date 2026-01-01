Verrückt nach Dir
Folge 4: Shoppen mit Onkel Phil
23 Min.Ab 6
Onkel Phil hat einige Einkaufsgutscheine gesammelt und möchte gemeinsam mit Paul für die kleine Mabel einkaufen gehen. Schnell ist der Einkaufswagen voll bis obenhin. Als Phil mit den Gutscheinen bezahlen möchte, klicken die Handschellen - das Horten von Coupons ist in den USA eigentlich verboten. Doch bei der Anhörung vor Gericht kann Onkel Phil mal wieder sein rhetorisches Talent ausleben ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick