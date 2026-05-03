Feta Lachs Pasta: Ein cremiger Käse-Traum

Nichts geht über eine cremige Feta Lachs Pasta.

Mit Tomaten & Spinat

Lust auf ein cremiges Lachs-Rezept? Wie wäre es mit einer viralen Feta Lachs Pasta? Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Abrieb + 2 TL Saft einer Bio-Zitrone

300 g Lachsfilet am Stück (ohne Haut)

Zubereitung der Feta Lachs Pasta

Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (oder 180 °C Umluft) vorheizen.

Cherrytomaten und Knoblauch in die Auflaufform geben, mit Olivenöl mischen. Mit Pfeffer und Chiliflakes würzen.

Fetablock mittig in die Form setzen. Lachsfilet daneben bzw. leicht in die Tomaten legen.

20 Minuten backen. Prüfen: Der Lachs soll innen gerade nicht mehr glasig sein. Falls nötig weitere 3–6 Minuten backen.

Währenddessen Pasta in Salzwasser al dente kochen. 150–250 ml Pastawasser aufbewahren, dann abgiessen.

Feta mit den Tomaten zu einer cremigen Sauce zerdrücken. Schluckweise Pastawasser einrühren bis cremig.

Spinat in die heisse Sauce geben und 30–60 Sekunden zusammenfallen lassen.

Lachs mit der Gabel grob zerdrücken und unterheben. Pasta dazugeben und vorsichtig mischen.

Zitronenabrieb und 1–2 TL Zitronensaft drüber. Kapern und frischen Dill draufgeben und servieren.