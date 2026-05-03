Mit Tomaten & Spinat
Feta Lachs Pasta: Ein cremiger Käse-Traum
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Lust auf ein cremiges Lachs-Rezept? Wie wäre es mit einer viralen Feta Lachs Pasta? Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 15 Min. · Backzeit: ca. 20–26 Min. · Ofen: 200 °C Ober-/Unterhitze (oder 180 °C Umluft)
Zutaten für die Feta Lachs Pasta
350–400 g Pasta
300 g Lachsfilet am Stück (ohne Haut)
250–300 g Cherrytomaten
200 g Feta am Stück
120–150 g Babyspinat
150–250 ml Pastawasser (beim Abgiessen auffangen)
3 EL Olivenöl (ca. 45 ml)
2–3 Knoblauchzehen
1 TL Chiliflakes (ca. 5 ml)
Schwarzer Pfeffer
Abrieb + 2 TL Saft einer Bio-Zitrone
2 EL Kapern (ca. 30 ml)
Frischer Dill
Zubereitung der Feta Lachs Pasta
Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (oder 180 °C Umluft) vorheizen.
Cherrytomaten und Knoblauch in die Auflaufform geben, mit Olivenöl mischen. Mit Pfeffer und Chiliflakes würzen.
Fetablock mittig in die Form setzen. Lachsfilet daneben bzw. leicht in die Tomaten legen.
20 Minuten backen. Prüfen: Der Lachs soll innen gerade nicht mehr glasig sein. Falls nötig weitere 3–6 Minuten backen.
Währenddessen Pasta in Salzwasser al dente kochen. 150–250 ml Pastawasser aufbewahren, dann abgiessen.
Feta mit den Tomaten zu einer cremigen Sauce zerdrücken. Schluckweise Pastawasser einrühren bis cremig.
Spinat in die heisse Sauce geben und 30–60 Sekunden zusammenfallen lassen.
Lachs mit der Gabel grob zerdrücken und unterheben. Pasta dazugeben und vorsichtig mischen.
Zitronenabrieb und 1–2 TL Zitronensaft drüber. Kapern und frischen Dill draufgeben und servieren.
Tipps von den Profis
Nicht zu viel rühren beim Unterheben des Lachses – er darf noch in schönen Stücken zu sehen sein.
Wer keinen Dill mag, kann auch frische Petersilie verwenden.
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