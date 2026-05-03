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Mit Tomaten & Spinat

Feta Lachs Pasta: Ein cremiger Käse-Traum

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Nichts geht über eine cremige Feta Lachs Pasta.

Bild: Seven.One

Lust auf ein cremiges Lachs-Rezept? Wie wäre es mit einer viralen Feta Lachs Pasta? Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zubereitungszeit: ca. 15 Min. · Backzeit: ca. 20–26 Min. · Ofen: 200 °C Ober-/Unterhitze (oder 180 °C Umluft)

Zutaten für die Feta Lachs Pasta

  • 350–400 g Pasta

  • 300 g Lachsfilet am Stück (ohne Haut)

  • 250–300 g Cherrytomaten

  • 200 g Feta am Stück

  • 120–150 g Babyspinat

  • 150–250 ml Pastawasser (beim Abgiessen auffangen)

  • 3 EL Olivenöl (ca. 45 ml)

  • 2–3 Knoblauchzehen

  • 1 TL Chiliflakes (ca. 5 ml)

  • Schwarzer Pfeffer

  • Abrieb + 2 TL Saft einer Bio-Zitrone

  • 2 EL Kapern (ca. 30 ml)

  • Frischer Dill

Zubereitung der Feta Lachs Pasta

Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (oder 180 °C Umluft) vorheizen.

Cherrytomaten und Knoblauch in die Auflaufform geben, mit Olivenöl mischen. Mit Pfeffer und Chiliflakes würzen.

Fetablock mittig in die Form setzen. Lachsfilet daneben bzw. leicht in die Tomaten legen.

20 Minuten backen. Prüfen: Der Lachs soll innen gerade nicht mehr glasig sein. Falls nötig weitere 3–6 Minuten backen.

Währenddessen Pasta in Salzwasser al dente kochen. 150–250 ml Pastawasser aufbewahren, dann abgiessen.

Feta mit den Tomaten zu einer cremigen Sauce zerdrücken. Schluckweise Pastawasser einrühren bis cremig.

Spinat in die heisse Sauce geben und 30–60 Sekunden zusammenfallen lassen.

Lachs mit der Gabel grob zerdrücken und unterheben. Pasta dazugeben und vorsichtig mischen.

Zitronenabrieb und 1–2 TL Zitronensaft drüber. Kapern und frischen Dill draufgeben und servieren.

Tipps von den Profis

  • Nicht zu viel rühren beim Unterheben des Lachses – er darf noch in schönen Stücken zu sehen sein.

  • Wer keinen Dill mag, kann auch frische Petersilie verwenden.

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Jey Cisullo und dreimal Ofen Feta Pasta

Verfügbar auf JoynFolge vom 17.05.2026 • 16 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

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