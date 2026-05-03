Virale Pink Barbie Pasta: Ein echter Hingucker

Wer sagt, dass Pasta nicht auch pink sein kann? Hier findest du das "Virale Pink Barbie Pasta"-Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

Zubereitung der viralen Pink Barbie Pasta

Pasta in Salzwasser al dente kochen. Ein Glas Pastawasser aufbewahren.

Gekochte Randen in Stücke schneiden. Zusammen mit Feta, Zitronensaft, Kokosnussmilch, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einen Mixer geben und fein pürieren.

Die Sauce in einer Pfanne langsam aufwärmen. Pasta dazugeben – bei Bedarf etwas Pastawasser einrühren, wenn die Sauce zu dickflüssig ist.

In Teller anrichten und mit Basilikum, Cashewnüssen und etwas Feta garnieren.