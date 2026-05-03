Malibu-Vibe
Virale Pink Barbie Pasta: Ein echter Hingucker
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Wer sagt, dass Pasta nicht auch pink sein kann? Hier findest du das "Virale Pink Barbie Pasta"-Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 20 Min.
Zutaten für die virale Pink Barbie Pasta
400 g Herzpasta von Barilla
250 g Randen (Rote Beete), gekocht
100 g Feta
Saft von ½ Zitrone
150 ml Kokosnussmilch
1 EL Olivenöl (ca. 15 ml)
Salz und Pfeffer
Basilikum, in Streifen
Cashewnüsse, grob gehackt
Etwas Feta
Zubereitung der viralen Pink Barbie Pasta
Pasta in Salzwasser al dente kochen. Ein Glas Pastawasser aufbewahren.
Gekochte Randen in Stücke schneiden. Zusammen mit Feta, Zitronensaft, Kokosnussmilch, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einen Mixer geben und fein pürieren.
Die Sauce in einer Pfanne langsam aufwärmen. Pasta dazugeben – bei Bedarf etwas Pastawasser einrühren, wenn die Sauce zu dickflüssig ist.
In Teller anrichten und mit Basilikum, Cashewnüssen und etwas Feta garnieren.
Tipps von den Profis
Herzpasta macht das Gericht zum Hingucker – aber jede andere Pasta funktioniert genauso gut.
Die Kokosnussmilch gibt der Sauce eine feine Süsse und macht sie extra cremig.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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