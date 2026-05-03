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Malibu-Vibe

Virale Pink Barbie Pasta: Ein echter Hingucker

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Die virale Pink Barbie Pasta lässt jedes Herz höher schlagen.

Bild: Seven.One

Wer sagt, dass Pasta nicht auch pink sein kann? Hier findest du das "Virale Pink Barbie Pasta"-Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zubereitungszeit: ca. 20 Min.

Zutaten für die virale Pink Barbie Pasta

  • 400 g Herzpasta von Barilla

  • 250 g Randen (Rote Beete), gekocht

  • 100 g Feta

  • Saft von ½ Zitrone

  • 150 ml Kokosnussmilch

  • 1 EL Olivenöl (ca. 15 ml)

  • Salz und Pfeffer

  • Basilikum, in Streifen

  • Cashewnüsse, grob gehackt

  • Etwas Feta

Zubereitung der viralen Pink Barbie Pasta

Pasta in Salzwasser al dente kochen. Ein Glas Pastawasser aufbewahren.

Gekochte Randen in Stücke schneiden. Zusammen mit Feta, Zitronensaft, Kokosnussmilch, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einen Mixer geben und fein pürieren.

Die Sauce in einer Pfanne langsam aufwärmen. Pasta dazugeben – bei Bedarf etwas Pastawasser einrühren, wenn die Sauce zu dickflüssig ist.

In Teller anrichten und mit Basilikum, Cashewnüssen und etwas Feta garnieren.

Tipps von den Profis

  • Herzpasta macht das Gericht zum Hingucker – aber jede andere Pasta funktioniert genauso gut.

  • Die Kokosnussmilch gibt der Sauce eine feine Süsse und macht sie extra cremig.

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Jey Cisullo und dreimal Ofen Feta Pasta

Verfügbar auf JoynFolge vom 17.05.2026 • 16 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

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