Virale Feta Pasta: Das originale Hype-Rezept

Die virale Feta Pasta (das Original) begeistert jeden Nudel-Liebhaber.

Besonders einfach

Die virale Feta Pasta (das Original) ist nicht nur extrem lecker, sondern auch schnell zubereitet. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Zubereitung der viralen Feta Pasta

Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben. Fetablock mittig hineinsetzen und Chili draufgeben. Mit Olivenöl beträufeln.

Cherrytomaten und Knoblauchzehen rundherum verteilen und im Öl wälzen. Mit Pfeffer und einer Prise Salz würzen.

15 Minuten bei 200 °C auf der mittleren Schiene backen.

Auf 225 °C hochdrehen, Form auf die obere Schiene setzen und Grillfunktion für weitere 5–10 Minuten, bis die Tomaten leicht platzen.

Währenddessen Pasta in Salzwasser al dente kochen.

Feta leicht zerdrücken und mit den Tomaten zu einer Sauce vermengen. Pasta unterheben und viel frisches Basilikum dazu.