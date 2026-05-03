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Besonders einfach

Virale Feta Pasta: Das originale Hype-Rezept

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Die virale Feta Pasta (das Original) begeistert jeden Nudel-Liebhaber.

Bild: Seven.One

Die virale Feta Pasta (das Original) ist nicht nur extrem lecker, sondern auch schnell zubereitet. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: ca. 20–25 Min. · Ofen: 200 °C / 225 °C Ober- /Unterhitze

Zutaten für die virale Feta Pasta

  • 450 g Pasta

  • 200 g griechischer Feta am Stück

  • 3 EL Olivenöl (ca. 45 ml)

  • ½ rote Chili, gehackt

  • 500 g Cherrytomaten

  • 4 Knoblauchzehen

  • Salz und Pfeffer

  • 1 Bund frisches Basilikum

Zubereitung der viralen Feta Pasta

Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben. Fetablock mittig hineinsetzen und Chili draufgeben. Mit Olivenöl beträufeln.

Cherrytomaten und Knoblauchzehen rundherum verteilen und im Öl wälzen. Mit Pfeffer und einer Prise Salz würzen.

15 Minuten bei 200 °C auf der mittleren Schiene backen.

Auf 225 °C hochdrehen, Form auf die obere Schiene setzen und Grillfunktion für weitere 5–10 Minuten, bis die Tomaten leicht platzen.

Währenddessen Pasta in Salzwasser al dente kochen.

Feta leicht zerdrücken und mit den Tomaten zu einer Sauce vermengen. Pasta unterheben und viel frisches Basilikum dazu.

Tipps von den Profis

  • Etwas Pastawasser aufbewahren – falls die Sauce zu dick wird, einfach einen Schuss dazugeben.

  • Wer es weniger scharf mag, lässt die Chili weg oder nimmt nur einen kleinen Teil.

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Jey Cisullo und dreimal Ofen Feta Pasta

Verfügbar auf JoynFolge vom 17.05.2026 • 16 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

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