Besonders einfach
Virale Feta Pasta: Das originale Hype-Rezept
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die virale Feta Pasta (das Original) ist nicht nur extrem lecker, sondern auch schnell zubereitet. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 10 Min. · Backzeit: ca. 20–25 Min. · Ofen: 200 °C / 225 °C Ober- /Unterhitze
Zutaten für die virale Feta Pasta
450 g Pasta
200 g griechischer Feta am Stück
3 EL Olivenöl (ca. 45 ml)
½ rote Chili, gehackt
500 g Cherrytomaten
4 Knoblauchzehen
Salz und Pfeffer
1 Bund frisches Basilikum
Zubereitung der viralen Feta Pasta
Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
Etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben. Fetablock mittig hineinsetzen und Chili draufgeben. Mit Olivenöl beträufeln.
Cherrytomaten und Knoblauchzehen rundherum verteilen und im Öl wälzen. Mit Pfeffer und einer Prise Salz würzen.
15 Minuten bei 200 °C auf der mittleren Schiene backen.
Auf 225 °C hochdrehen, Form auf die obere Schiene setzen und Grillfunktion für weitere 5–10 Minuten, bis die Tomaten leicht platzen.
Währenddessen Pasta in Salzwasser al dente kochen.
Feta leicht zerdrücken und mit den Tomaten zu einer Sauce vermengen. Pasta unterheben und viel frisches Basilikum dazu.
Tipps von den Profis
Etwas Pastawasser aufbewahren – falls die Sauce zu dick wird, einfach einen Schuss dazugeben.
Wer es weniger scharf mag, lässt die Chili weg oder nimmt nur einen kleinen Teil.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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