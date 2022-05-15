Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Die neue Generation der Achterbahnen

Kabel Eins Folge vom 15.05.2022
Thema u. a.: Die neue Generation der Achterbahnen

Thema u. a.: Die neue Generation der AchterbahnenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.05.2022: Thema u. a.: Die neue Generation der Achterbahnen

91 Min. Ab 12

Im Movie Park in Bottrop und im Freizeitpark Fantasiana im österreichischen Straßwalchen entstehen zwei neue Katapultachterbahnen, bei denen die ganze Familie Spaß hat. "Abenteuer Leben" begleitet die aufwändigen Bauprojekte und checkt, wieviel Familienspaß wirklich in den Coastern steckt. Und: Auf Tour mit Japans berühmtester Truckerin / Das fugenlose DIY-Designer-Bad

