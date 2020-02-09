DIY-Upgrade fürs Zuhause: Ofen, TV-Wand & Klappbett deluxeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 09.02.2020: DIY-Upgrade fürs Zuhause: Ofen, TV-Wand & Klappbett deluxe
91 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 12
Mehr Style, mehr Funktion, mehr Gemütlichkeit: In dieser Folge zeigt Abenteuer Leben geniale DIY-Projekte für zuhause. Von einem Bio-Ethanol-Ofen für echtes Wohnzimmer-Feeling über eine moderne Rückwand für den Fernseher bis hin zur kreativen Überkopf-Bibliothek. Dazu: ein Birkensessel im coolen Holz-Design, Wohnen mit Kork und ein Klapphochbett deluxe – perfekt für kleine Räume.