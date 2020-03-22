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Abenteuer Leben Spezial

Vom Paletten-Hochbeet bis zum Baumhaus: Das sind die besten DIY Gartenideen

Kabel EinsFolge vom 22.03.2020
Vom Paletten-Hochbeet bis zum Baumhaus: Das sind die besten DIY Gartenideen

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 22.03.2020: Vom Paletten-Hochbeet bis zum Baumhaus: Das sind die besten DIY Gartenideen

91 Min.Folge vom 22.03.2020Ab 12

Der Frühling ist da und jetzt heißt es endlich wieder ab in den Garten. Hobby-Gärtner Aida Grigutis und Niklas Hageneier testen, wie man aus Europaletten ein schönes und praktisches Hochbeet ganz einfach selbst bauen kann. Außerdem gibt es tolle Ideen für ein Baumhaus, einen Japan-Garten, einen Pizzaofen und vieles andere.

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