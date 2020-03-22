Vom Paletten-Hochbeet bis zum Baumhaus: Das sind die besten DIY GartenideenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 22.03.2020: Vom Paletten-Hochbeet bis zum Baumhaus: Das sind die besten DIY Gartenideen
91 Min.Folge vom 22.03.2020Ab 12
Der Frühling ist da und jetzt heißt es endlich wieder ab in den Garten. Hobby-Gärtner Aida Grigutis und Niklas Hageneier testen, wie man aus Europaletten ein schönes und praktisches Hochbeet ganz einfach selbst bauen kann. Außerdem gibt es tolle Ideen für ein Baumhaus, einen Japan-Garten, einen Pizzaofen und vieles andere.