Hurra Karneval! Krapfen, Fingerfood & die besten Kater-TricksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 23.02.2020: Hurra Karneval! Krapfen, Fingerfood & die besten Kater-Tricks
91 Min.Folge vom 23.02.2020Ab 12
Helau und Alaaf: Karneval ist die 5. Jahreszeit – und gefeiert wird natürlich mit gutem Essen! In dieser Folge dreht sich alles um Fettgebäck-Klassiker wie Krapfen, Mutzen, Kringel oder Schrauben: Wer liebt was am meisten in Deutschland? Außerdem gibt’s Party-Fingerfood zum Nachmachen, darunter Crispy Chicken und eine Karnevals-Challenge. Und weil nach der Party vor dem Kater ist: die besten Tricks und Tipps gegen den Morgen danach.