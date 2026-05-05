Chips, Bier, Dip – alles gleichzeitig?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.05.2026: Chips, Bier, Dip – alles gleichzeitig?
33 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Die „Vatertags-Maschine“ ist viral und ziemlich genial: Bier trinken, Chips essen und dabei noch die Sauce balancieren – alles gleichzeitig. Genau dieses Party-Gimmick geht im Netz durch die Decke. Tommo und Cornel wollen wissen, wie es funktioniert, und bauen die Konstruktion einfach selbst nach. Der Trick steckt im Kipp-Mechanismus: Die Dose neigt sich, während Chips und Dip stabil bleiben. Klingt leicht, ist es aber nicht – am Ende entscheidet vor allem die perfekte Position des Drehpunkts.