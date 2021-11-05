Thema u. a.: Betrunkener aus Linienbus gestürzt - RTW RegensburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.11.2021: Thema u. a.: Betrunkener aus Linienbus gestürzt - RTW Regensburg
Gökhan und Jürgen vom Rettungsdienst Regensburg sind auf dem Weg zu einem Einsatz wegen einer Alkoholvergiftung. Als die beiden vor Ort eintreffen, finden sie einen Betrunkenen, der aus einem Linienbus gefallen ist. Und: Nach 17 Monaten Zwangspause öffnet in Essen der Club "Michas Kännchen" wieder. Jürgen und seinen Kollegen Tyler und Werner überprüfen, ob die Hygiene-Regeln eingehalten werden. Doch mit zunehmendem Alkoholpegel sinkt das Verständnis der Feierwütigen.