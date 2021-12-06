Thema u. a.: Ein Auto hat zwei Autos geladen - Verkehrspolizei RosenheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.12.2021: Thema u. a.: Ein Auto hat zwei Autos geladen - Verkehrspolizei Rosenheim
61 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 12
Die Polizisten Ludwig und Johann von der Verkehrspolizei Rosenheim kontrollieren an einem Autobahnparkplatz den Schwerlastverkehr. Sie haben einen ausländischen Pritschenwagen in der Kontrollstelle, der durch seine Ladung aufgefallen ist. Und: In Gießen ist Landtierarzt Dr. Henrik Wagner nachts unterwegs zu einem Notfall. Ein Landwirt hat sich gemeldet: Mehrere Schweine haben über 40 Grad Fieber. Wenn Dr. Henrik Wagner nicht rechtzeitig ankommt, können die Tiere sterben.