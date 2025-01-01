Hühner im Laderaum - Autobahnpolizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Hühner im Laderaum - Autobahnpolizei Osnabrück
63 Min.Ab 12
Dennis und Thomas von der Autobahnpolizei Osnabrück kontrollieren im Rahmen einer Großkontrolle an der A30. Ein Transporter kommt ihnen verdächtig vor und wirkt tiefergelegt. Es stellt sich heraus: Der Fahrer hat viel zu viele gefrorene Hühner im Laderaum. Und: Landsberg am Lech. Abschlepper Michael ist auf dem Weg zu einem Wohnwagen, der seit drei Wochen illegal auf einem Gelände steht. Vom Besitzer des Wohnwagens fehlt jedoch jede Spur.